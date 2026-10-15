giovedì, 15 Ottobre 2026
Quotidiano Socialista Online
Società

LA LINGUA BASCA

Storia, lessico, identità

di Maria Teresa Atorino

Collana Lingue e letterature

pagg. 154

Carocci editore

Storia di un idioma, di una cultura, di una resistenza lessicale, di una identità.

Un modello di resilienza, la preservazione di un ceppo linguistico che ha attraversato i tempi lunghi dell’assimilazione.

Di origine preindoeuropea, la lingua basca o euskara, può ancora vantare tra i parlanti, una variabilità di sfumature notevole e sorprendente: una mutazione da casa in casa, come riportano le pagine iniziali del saggio  di Maria Teresa Atorino, ricercatrice presso il Dipartimento di Studi romanzi dell’Università di Praga.

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