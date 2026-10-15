Storia, lessico, identità
di Maria Teresa Atorino
Collana Lingue e letterature
pagg. 154
Carocci editore
Storia di un idioma, di una cultura, di una resistenza lessicale, di una identità.
Un modello di resilienza, la preservazione di un ceppo linguistico che ha attraversato i tempi lunghi dell’assimilazione.
Di origine preindoeuropea, la lingua basca o euskara, può ancora vantare tra i parlanti, una variabilità di sfumature notevole e sorprendente: una mutazione da casa in casa, come riportano le pagine iniziali del saggio di Maria Teresa Atorino, ricercatrice presso il Dipartimento di Studi romanzi dell’Università di Praga.