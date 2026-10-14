Uno spazio da protagonista per la serialità televisiva

La serialità televisiva si ritaglia uno spazio da protagonista alla Festa del Cinema di Roma con “Roma Lazio in Serie – Una casa per la serialità televisiva”, il progetto che punta a valorizzare il settore e a consolidare il ruolo del territorio come punto di riferimento per le produzioni audiovisive. Promossa dalla Regione Lazio e dalla Fondazione Roma Lazio Film Commission, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma, il MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo e Alice nella Città, l’iniziativa è stata presentata nella sede romana della Film Commission dall’amministratore delegato Lorenza Lei.

Dal 14 al 25 ottobre, l’Auditorium Parco della Musica, negli spazi di AuditoriumArte, e altri luoghi della Capitale, ospiteranno un programma di appuntamenti dedicati alla serialità: incontri con attori, registi, sceneggiatori e produttori, podcast, conferenze tematiche, approfondimenti sul mercato audiovisivo, proiezioni e reunion di alcune delle serie più amate dal pubblico. L’obiettivo è creare un luogo stabile di confronto e promozione per un settore che continua a evolversi e che rappresenta oggi una risorsa strategica per l’industria audiovisiva italiana.

FRANCESCO ROCCA: «APRIAMO UNA CASA DELLA SERIALITÀ»

La Regione Lazio punta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama nazionale e internazionale della produzione televisiva, sostenendo le produzioni e creando nuove occasioni di incontro tra professionisti, imprese e operatori del settore.

«Da tempo la Regione investe nel settore della produzione, sono oltre venti le produzioni seriali già girate su questo territorio», ha sottolineato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. «Dalla Festa del Cinema di Roma 2026 partono i primi passi concreti: apriamo una casa della serialità, con una agenda ricca di appuntamenti. Sarà un ambiente ideale in cui poter raccontare questo settore, incontrarne i protagonisti e valorizzarne le potenzialità».

Rocca evidenzia anche l’importanza delle opportunità di confronto con il mercato e con i partner internazionali. «Di particolare interesse, anche grazie alla collaborazione con il MIA, sarà l’incontro con i produttori del Lazio. Gli appuntamenti con CineRegio rappresenteranno invece un’occasione per raccontare le coproduzioni internazionali e approfondire le opportunità offerte dai fondi europei».

Il presidente richiama inoltre la necessità di ragionare sulle prospettive future del comparto: «Credo sia necessario riflettere tutti insieme sul futuro della serialità, su quanto e come investire in un settore che si sta ritagliando un ruolo di primo piano».

La nuova “Casa” sarà anche uno spazio per avvicinare il pubblico ai protagonisti delle produzioni. «Sarà possibile incontrare i cast e ascoltare le storie di chi lavora davanti e dietro la macchina da presa», aggiunge Rocca, sottolineando con soddisfazione la collaborazione della Regione alla realizzazione di undici serie televisive.

STEVE DELLA CASA: «UN COMPARTO ECONOMICO DA VALORIZZARE»

A curare il programma è Steve Della Casa, che ha sottolineato il valore culturale ed economico di un settore in continua trasformazione e la necessità di dare continuità all’iniziativa. “Il cartellone è ricco di occasioni, c’è un pò di tutto, l’aspetto più popolare ma anche la volontà di riflettere su un fenomeno in crescita e in continua evoluzione. Lo sforzo è stato ricostruire la storia del comparto per lavorare sul futuro – ha dichiarato -. E’ una sfida interessante: le serie tv ormai si evolvono ogni sei mesi. Il Lazio è un territorio strategico: qui ha sede il 54 per cento delle produzioni e il 34 per cento delle imprese del settore, senza dubbio un comparto economico da valorizzare».

Da qui l’ambizione di trasformare “Roma Lazio in Serie” in un appuntamento ricorrente, capace di affiancare stabilmente la Festa del Cinema di Roma e di coinvolgere le nuove generazioni.

«Per questa ragione dobbiamo fare in modo che questo evento, questo hub, diventi un appuntamento che accompagni la Festa del Cinema di Roma in maniera costante, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani», conclude il curatore, ricordando che la Film Commission ha ricevuto dalla Regione Lazio l’affidamento della gestione della Scuola Cinematografica Gian Maria Volonté e della Officina Pasolini.

LORENZA LEI: La Casa della serialità sarà una Casa con i muri ma che va oltre i muri!

DA CHRISTIAN DE SICA A MARCO GIALLINI, I PROTAGONISTI DELLA SERIALITÀ

Il programma propone ogni giorno incontri, conversazioni e approfondimenti sul tema con interpreti e professionisti del mondo audiovisivo. Tra gli attori annunciati figurano Christian De Sica, Barbara Ronchi, Donatella Finocchiaro, Claudia Gerini, Marco Giallini, Fabrizio Gifuni, Caterina Murino, Giorgio Pasotti, Antonio Catania, Gianni Fantoni, Mario Ermito, Riccardo Rossi e Marianna Fontana.

Accanto agli interpreti, spazio a registi come Maurizio Nichetti, Elisa Amoruso, Pappi Corsicato ed Enrico Vanzina, agli sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Salvatore De Mola e ai produttori Verdiana Bixio, Riccardo Tozzi, Giannandrea Pecorelli, Rosario Rinaldo e Alberto Tarallo. Parteciperanno inoltre il giornalista e documentarista Marco Spagnoli e il critico cinematografico Paolo Mereghetti.

Gli appuntamenti offriranno l’occasione per approfondire i processi creativi e produttivi che portano una serie dallo sviluppo alla distribuzione, raccontando le trasformazioni del linguaggio televisivo e il ruolo sempre più centrale delle piattaforme e dei nuovi modelli di fruizione.

LE REUNION: DA “TUTTI PAZZI PER AMORE” A “ROMANZO CRIMINALE”

Tra i momenti più attesi ci saranno le reunion dedicate ad alcune produzioni che hanno segnato la storia recente della serialità italiana. Il pubblico potrà ritrovare i protagonisti di “Tutti pazzi per amore”, “Skam Italia” e “Romanzo Criminale”, in incontri pensati per ripercorrere la nascita dei progetti, il lavoro sul set e il rapporto con gli spettatori.

Per “Tutti pazzi per amore” sono previsti gli interventi di Emilio Solfrizzi, Antonia Liskova, Riccardo Milani, Ricky Memphis, Neri Marcorè, Alessio Boni e Martina Stella. Per “Romanzo Criminale” sono annunciati Francesco Montanari e Daniela Virgilio, mentre l’appuntamento legato a “Skam Italia” coinvolgerà Ludovico Tersigni e altri protagonisti della serie.

Le reunion saranno l’occasione per guardare al percorso di titoli capaci di lasciare un segno nel pubblico, mettendo in evidenza l’evoluzione dei personaggi, il lavoro dei cast e il valore della serialità come fenomeno culturale condiviso.

“VISIONI SERIALI”: LE PRODUZIONI ALLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

La collaborazione con la Festa del Cinema di Roma si svilupperà anche attraverso “Visioni Seriali”, una sezione dedicata a progetti e produzioni che testimoniano la varietà dell’offerta contemporanea.

Tra i titoli in programma figurano “Marvel Vision Quest”, “Cagnàz”, “Livatino”, “Radici”, “Melania Rea – Oltre il caso”, “ChiaroScuro”, “177 giorni. Il rapimento di Farouk”, “La famiglia Panini”, “All’s Fair”, “Memoriae” e “Il milanese”.

Il percorso permetterà di esplorare generi e linguaggi differenti, dalla fiction ispirata a vicende reali, ai racconti familiari, dalle storie crime ai progetti legati a universi narrativi internazionali. La sezione sarà accompagnata dagli “Incontri Seriali”, con interpreti, registi e sceneggiatori coinvolti nelle produzioni.

Tra gli attori annunciati ci sono Dario Aita, Anna Godina, Alessandro Tedeschi, Andrea Lattanzi, Marco Bocci e Antonia Desplat. Gli incontri vedranno inoltre la partecipazione dei registi Cosimo Alemà, Isabella Aguilar, Simone Spada, Jan Maria Michelini, Alessandro Roja, Stefano Mordini, Carlo Carlei, Michele Placido e Letizia Lamartire.

Sul fronte della scrittura saranno presenti Silvia Ebreul, Marcello Izzo, Doriana Leondeff, Bianca Rondolino, Lea Tafuri, Antonio Manca e Monica Zapelli, per approfondire il lavoro di costruzione delle storie e dei personaggi.

MIA, COPRODUZIONI E MERCATO INTERNAZIONALE

Un’altra componente centrale dell’iniziativa riguarda le prospettive industriali della serialità. Grazie alla collaborazione con il MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, il programma prevede “Market Insight”, un incontro con Jane Tranter, produttrice legata a serie di successo come “Succession”, “The Night Of” e “Doctor Who”.

L’appuntamento sarà dedicato alle dinamiche del mercato internazionale, ai modelli produttivi e alle opportunità di sviluppo per le imprese italiane. Sono previsti inoltre momenti di confronto sulle coproduzioni con CINEREGIO e incontri B2B per favorire il dialogo tra produttori, professionisti e potenziali partner.

La dimensione internazionale rappresenta uno degli assi strategici del progetto: l’obiettivo è rafforzare i collegamenti tra le imprese del territorio e il mercato globale, valorizzando competenze, capacità produttive e opportunità di finanziamento.

“ALICE IN SERIE”: SPAZIO AI GIOVANI E AI NUOVI LINGUAGGI

La collaborazione con Alice nella Città porterà una parte del programma al Teatro Sistina e al Cinema 4 Fontane, con la sezione “Alice in Serie”, dedicata a titoli e formati capaci di intercettare pubblici diversi, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

Tra i progetti annunciati ci sono “Una piccola formalità”, “Nord Sud Ovest Est”, “LOL Halloween Special”, “La promessa di Patrizio”, “Strade Maestre” e la seconda stagione di “Stucky”.

La sezione si inserisce nel più ampio obiettivo di avvicinare i giovani ai linguaggi della serialità, sia come spettatori sia come futuri professionisti del settore, attraverso occasioni di incontro e confronto con chi lavora nella produzione audiovisiva.

FORMAZIONE E NUOVE PROFESSIONALITÀ

Accanto agli appuntamenti rivolti al pubblico e agli operatori, “Roma Lazio in Serie” prevede anche iniziative dedicate alla formazione. Tra queste, “Screen Acting”, percorso promosso dalla Roma Lazio Film Commission e da RB Casting in collaborazione con UICD – Unione Italiana Casting Directors.

L’attività sarà focalizzata sulla preparazione ai provini per le serie televisive e offrirà strumenti utili per affrontare le selezioni, comprendere le esigenze dei casting e conoscere più da vicino i meccanismi di accesso al mondo professionale.

La formazione è parte integrante della strategia di sviluppo del comparto: investire sui talenti emergenti significa ampliare le competenze disponibili sul territorio e creare nuove occasioni di lavoro per attori, autori e tecnici.

IL LAZIO AL CENTRO DELL’INDUSTRIA AUDIOVISIVA

L’iniziativa si inserisce in una fase di trasformazione per il settore. Dopo gli anni della cosiddetta “Peak TV”, caratterizzati da una forte crescita del numero di produzioni, il mercato sta attraversando una stagione più selettiva, con maggiore attenzione ai costi, alla sostenibilità degli investimenti e alle prospettive di distribuzione. Parallelamente, si stanno affermando nuovi formati, tra cui le micro-serie verticali pensate per la fruizione da smartphone.

In questo scenario, il Lazio punta a consolidare il proprio ruolo di polo produttivo, facendo leva sulle infrastrutture, sulle professionalità e sulla presenza di imprese e operatori. Secondo i dati richiamati nel materiale di presentazione, il rapporto APA 2024 attribuisce all’industria audiovisiva italiana un valore complessivo di 16,3 miliardi di euro e un impiego di oltre 124.000 professionisti.

La Fondazione Roma Lazio Film Commission intende rafforzare la propria funzione di raccordo tra territori, talenti, professionisti, incentivi e industria, favorendo al tempo stesso l’apertura verso i mercati internazionali. “Roma Lazio in Serie” nasce così con l’ambizione di andare oltre la dimensione di un singolo evento, per diventare un punto di riferimento continuativo per chi opera nella serialità televisiva.

Ulteriori appuntamenti e location saranno comunicati nelle prossime settimane. Il programma completo è consultabile sul sito www.romalazioinserie.it.

Maria Grazia Di Mario