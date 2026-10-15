L’Ateneo di Salerno pronto a produrre olio di oliva

“Questa è un’Università che è innanzitutto territorio, contesto urbano e questo progetto legato all’olio, vuole recuperare i nostri ulivi, un patrimonio erboristico che c’è all’interno del Campus per produrre un olio che sarà poi conferito alla nostra comunità e perché no, all’esterno diventando un gadget di Ateneo”. Così il Magnifico Rettore, Virgilio D’Antonio questa mattina alla presentazione del progetto “Olio in Campus”

L’iniziativa è promossa dal Corso di Laurea in Agraria, che nasce con molteplici finalità che vanno dalla didattica in campo per gli studenti del corso di studi in Agraria, seguiti dal professore Giuseppe Celano docente di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree, al recupero e valorizzazione dell’eccezionale patrimonio di ulivi presenti nelle pertinenze dell’Ateneo salernitano, per dare vita a un prodotto unico nel suo genere.

“E’ questa una grande opportunità, per me che sono docente di arboricoltura, di far fare agli studenti una attività concreta che generalmente fanno in aziende private: potatura, raccolta, trasformazione eccetera” ha spiegato il professore Celano. “In questo caso il Campus – ha commentato – diventa un vero e proprio laboratorio. Per l’Ateneo invece è importante perché è una questione anche di immagine all’esterno, di valorizzazione delle proprie produzioni”.

Trasformare le olive del campus in un vero e proprio “prodotto-brand” dell’Università di Salerno (UNISA), questo il compito affidato all’ETS Università dei Sapori, coniugando in modo sinergico sostenibilità, identità territoriale, economia circolare e terza missione universitaria, attraverso strumenti di comunicazione digitale, realizzazione di contenuti, studio e sviluppo di una identità visiva, costruzione di un brand e realizzazione di laboratori del gusto e di analisi sensoriale con il contributo di esperti del settore. Attraverso l’organizzazione di eventi, attività e iniziative dedicate si intende coinvolgere scuole, appassionati e istituzioni locali, al fine di creare una rete di comunità partecipativa e rafforzare i rapporti e la visibilità sul territorio dell’Università degli Studi di Salerno.

Nel dettaglio il progetto rafforza il legame tra l’Università e il territorio, favorendo la conoscenza dell’olio EVO di qualità e delle cultivar di olivo presenti nel Campus e sul nostro territorio, con la possibilità di inserire l’Ateneo in percorsi turistici e culturali legati alle “Vie dell’Olio in Campania”. Inoltre, si integra sinergicamente con le iniziative regionali promosse dall’ETS Università dei Sapori per lo sviluppo dell’oleoturismo in Campania. E ancora, gli studenti dei dipartimenti che svolgono attività attinenti al tema trattato, potranno collaborare attivamente tramite laboratori del gusto, attività di project working dedicati al marketing strategico, studio del brand positioning, comunicazione digitale-social e storytelling del prodotto, collegamenti fra olivicoltura e patrimonio culturale, olio e salute. La nascita del marchio “Olio in Campus” arricchirà il catalogo ufficiale del merchandising dell’Ateneo con un “prodotto-brand” esclusivo. Infine, la “Giornata della Raccolta” diventerà un evento annuale di community engagement volto a unire studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti universitari e appassionati in un’attività di cittadinanza attiva e tutela partecipata del verde accademico.