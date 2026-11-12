Merito, orientamento e cittadinanza. La parola ai dirigenti scolastici

Intervista alla dirigente scolastica Raffaellina Varriale e al vicepreside Luigi Russo del Liceo scientifico «Emilio Segrè» di Marano e Mugnano.

L’inizio dell’anno scolastico porta con sé attese, progetti e responsabilità. Per gli studenti significa ritrovare compagni e insegnanti, affrontare nuovi percorsi e interrogarsi sul proprio futuro. Per la scuola significa rinnovare un impegno: offrire una preparazione solida, riconoscere le difficoltà e accompagnare la crescita di ciascuno.

Al Liceo scientifico «Emilio Segrè» di Marano e Mugnano, il tema delle pari opportunità offre il filo conduttore del confronto con la dirigente scolastica Raffaellina Varriale e il vicepreside Luigi Russo.

Sul piano nazionale, il quadro comprende diversi interventi promossi dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: le nuove Linee guida per l’educazione civica, adottate con il decreto ministeriale n. 183 del 7 settembre 2024; la riforma dell’orientamento, avviata con il decreto n. 328 del 22 dicembre 2022; le disposizioni del giugno 2025 sull’uso degli smartphone nelle scuole superiori; la riforma della maturità, approvata nel 2025. Provvedimenti diversi per oggetto e decorrenza, che pongono interrogativi concreti sul rapporto fra conoscenze, responsabilità e crescita personale.

Al Liceo scientifico «Emilio Segrè» di Marano e Mugnano, il tema delle pari opportunità offre il filo conduttore del confronto con la dirigente scolastica Raffaellina Varriale e il vicepreside Luigi Russo.

Professoressa Varriale, come si può affrontare il tema del merito senza trascurare chi parte da condizioni più difficili?

Varriale: Riconoscendo sia i risultati sia il cammino necessario per raggiungerli. Gli studenti hanno situazioni familiari, esperienze e possibilità differenti. La scuola deve mantenere obiettivi chiari e offrire il sostegno necessario per avvicinarli. Valorizzare il merito significa dare spazio al talento, alla costanza, al miglioramento e alla responsabilità. Perché questo avvenga, occorre intervenire sulle difficoltà prima che diventino rinuncia.

Le Linee guida per l’orientamento prevedono nella scuola secondaria di secondo grado moduli formativi di almeno trenta ore annue. Professor Russo, quale orientamento serve davvero ai ragazzi?

Russo: Un orientamento che accompagni la conoscenza di sé lungo il percorso scolastico. Scegliere significa comprendere i propri interessi, riconoscere le proprie capacità e misurarsi anche con le difficoltà. Le informazioni sull’università e sul lavoro sono necessarie, ma acquistano valore quando lo studente sa porre domande e valutare le alternative. Le attività di orientamento devono aiutarlo a diventare protagonista delle proprie decisioni.

Professoressa Varriale, dopo l’avvio dell’anno scolastico, quali sono le sfide più importanti per un liceo?

Varriale: La prima sfida è tenere insieme la qualità dell’insegnamento e l’attenzione alla persona. Un liceo deve offrire strumenti culturali solidi, chiedere impegno e coltivare il metodo di studio. Allo stesso tempo, deve saper riconoscere le fragilità degli studenti. Accogliere significa conoscere chi abbiamo davanti, comprenderne i bisogni e costruire le condizioni perché possa migliorare. La scuola raggiunge il proprio obiettivo quando ogni ragazzo si sente parte della comunità e comprende il valore del percorso che sta affrontando.

Professor Russo, come si traduce questa impostazione nell’organizzazione quotidiana?

Russo: Attraverso un lavoro costante di coordinamento e confronto. Orari, attività didattiche, comunicazione con le famiglie e collaborazione fra docenti incidono direttamente sulla qualità della vita scolastica. Dietro una giornata di lezioni c’è un’organizzazione articolata, che funziona quando le responsabilità sono chiare e le informazioni circolano. Il contributo del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici è altrettanto importante: la scuola è un impegno condiviso.

Le Linee guida per l’educazione civica del 2024 rafforzano il riferimento alla Costituzione e articolano l’insegnamento attorno a Costituzione, sviluppo economico e sostenibilità, cittadinanza digitale. Come rendere questi temi vicini agli studenti?

Varriale: Partendo dalle situazioni che incontrano ogni giorno. La Costituzione diventa comprensibile quando si parla di dignità, uguaglianza, libertà e responsabilità. La sostenibilità riguarda il modo in cui utilizziamo le risorse e ci prendiamo cura degli spazi comuni. La cittadinanza digitale coinvolge le parole che scegliamo online, la protezione dei dati e la capacità di distinguere un’informazione attendibile da una notizia falsa. L’educazione civica deve attraversare le discipline e trovare riscontro nei comportamenti.

La circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025 ha esteso alle scuole superiori il divieto di utilizzare lo smartphone durante l’orario scolastico, anche per finalità didattiche, con specifiche eccezioni previste. Professor Russo, qual è il significato educativo di questa misura?

Russo: Può offrire l’occasione per riflettere sul valore dell’attenzione. Durante una lezione è importante ascoltare, intervenire, confrontarsi e mantenere la concentrazione. La tecnologia resta una risorsa, ma deve essere utilizzata con uno scopo preciso e con strumenti adeguati. Agli studenti dobbiamo spiegare le ragioni delle regole, aiutandoli a costruire un rapporto più consapevole con i dispositivi e con il tempo trascorso davanti agli schermi.

La riforma della maturità ha introdotto, a partire dall’esame del 2026, un colloquio su quattro discipline individuate annualmente dal Ministero. Professoressa Varriale, come evitare che la preparazione si concentri soltanto sulle materie d’esame?

Varriale: Ribadendo il valore dell’intero percorso liceale. L’esame è un passaggio importante, ma la formazione si costruisce in cinque anni. La capacità di ragionare, scrivere con chiarezza, leggere criticamente e affrontare un problema nasce dal contributo di tutte le discipline. Preparare gli studenti significa renderli capaci di utilizzare ciò che hanno imparato e di esprimersi con autonomia e consapevolezza.

Professor Russo, quali segnali meritano maggiore attenzione sul piano del benessere degli studenti?

Russo: I cambiamenti nella partecipazione, le assenze frequenti, l’isolamento e il calo improvviso dell’impegno sono segnali che richiedono ascolto. Non consentono, da soli, di trarre conclusioni, ma invitano a capire che cosa stia accadendo. Il dialogo fra docenti, studenti e famiglie può aiutare a individuare precocemente una difficoltà. Anche la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo passa dalla qualità delle relazioni e dalla fiducia nella possibilità di chiedere aiuto.

Professoressa Varriale, quale rapporto dovrebbe esserci fra scuola e famiglie?

Varriale: Un rapporto fondato sulla fiducia, sulla chiarezza e sul rispetto dei ruoli. La collaborazione è particolarmente importante quando emergono problemi. Confrontarsi permette di comprendere meglio lo studente e di concordare interventi coerenti. Scuola e famiglia possono avere punti di vista differenti, ma condividono una responsabilità: accompagnare i ragazzi verso una maggiore autonomia.

In un liceo scientifico, quale spazio devono avere la letteratura, la storia, l’arte e la filosofia?

Russo: Uno spazio essenziale. La formazione scientifica sviluppa il ragionamento, il metodo e la capacità di verificare. Le discipline umanistiche aiutano a interpretare l’esperienza, comprendere la storia e riflettere sulle conseguenze delle scelte. Un problema ambientale, una trasformazione urbana o l’impiego dell’intelligenza artificiale richiedono conoscenze diverse. Il liceo deve educare a collegarle con precisione.

Professoressa Varriale, quale contributo può offrire il “Segrè” al territorio di Marano e Mugnano?

Varriale: Una scuola può contribuire alla crescita del territorio formando giovani preparati, responsabili e capaci di partecipare. Il dialogo con istituzioni, università e realtà culturali può ampliare le occasioni formative e rendere più concreto il rapporto fra studio e vita sociale. Questo contributo nasce anzitutto dal lavoro nelle classi: ogni competenza acquisita e ogni studente accompagnato nel proprio percorso rappresentano un investimento sul futuro della comunità.

Diamo un ultimo messaggio agli studenti per questo anno scolastico…

Varriale: Affrontate lo studio con serietà e curiosità. Abbiate fiducia nella possibilità di crescere e chiedete aiuto quando ne avete bisogno. Il vostro percorso merita attenzione, impegno e rispetto.

Russo: Partecipate alla vita della scuola. Fate domande, collaborate con i compagni e imparate a riconoscere il valore del lavoro quotidiano. I risultati si costruiscono attraverso la continuità, anche quando i progressi sembrano piccoli.

Le sfide del nuovo anno attraversano dunque più piani: la preparazione culturale, l’organizzazione, le relazioni e la capacità di interpretare i cambiamenti. Per il Liceo “Emilio Segrè”, il compito è dare a questi temi una risposta concreta nella vita delle classi. È lì che le indicazioni nazionali diventano esperienza educativa e che lo studio può aprire nuove possibilità per gli studenti e per il territorio.

Rocco Romeo